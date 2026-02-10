La UJI acoge una mesa redonda sobre periodismo deportivo en la tercera edición de 'adComunica Talks'

La Universitat Jaume I ha acogido este martes una mesa redonda sobre periodismo deportivo, en el marco de la tercera edición del ciclo adComunica Talks del curso 2025-2026. El debate se ha celebrado con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Asociación de la Prensa Deportiva (APD) de Castellón y la Escuela de Formación Deportiva (ESFE) de la UJI.

La mesa ha contado con la participación de Rafael Escrig, periodista en YouTube y DAZN; José Luis Gual, Audio Country Manager en FlashCore, narrador en À Punt y director del podcast Conexión Orellut; Mónica Benavent, periodista en Movistar y Mediapro; y Lucía González, responsable de comunicación y marketing en Penyagolosa Trails. La sesión ha estado moderada por Yolanda Peris, periodista en Mediterráneo y presidenta de la APD Castellón.

Los ponentes han coincidido en que la pasión por el deporte y la comunicación es fundamental para ejercer el periodismo deportivo, especialmente para afrontar los retos de la trayectoria freelance, desde la ausencia de horarios hasta la conciliación entre vida profesional y personal.

Durante la mesa, los participantes han reflexionado sobre la evolución de la profesión. José Luis Gual ha señalado que “el primer enemigo del periodista es el jefe de prensa del club, que complica el acceso a los deportistas”. Mónica Benavent ha repasado cómo el trabajo ha pasado “de gestionar cortes de voz a hacer reels de 40 segundos”, mientras que Rafael Escrig ha advertido sobre la fragilidad de la reputación en plataformas como YouTube. Por su parte, Lucía González ha explicado la complejidad de comunicar eventos internacionales como la Penyagolosa Trails, adaptando los mensajes a distintos públicos y culturas.

Los profesionales han coincidido en la necesidad de reinventarse a lo largo de la carrera. Gual ha destacado que “este trabajo es 24/7”, mientras que Benavent ha subrayado que cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje.

La actividad ha contado con la asistencia de estudiantes de comunicación de la UJI, quienes han podido conocer de primera mano las claves del periodismo deportivo actual y los desafíos que enfrentan los profesionales del sector.