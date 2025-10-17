Tres detenidos por una pelea con arma blanca en La Vilavella

La Guardia Civil de Nules ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación de otras dos como presuntas autoras de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria, ocurrida en la madrugada del pasado 20 de septiembre en La Vilavella.

El incidente se produjo durante una pelea en la que un varón resultó herido por arma blanca en el tórax. Inmediatamente se iniciaron las gestiones para el esclarecimiento de los hechos, que han culminado con las detenciones e investigaciones practicadas en el día de ayer.

Se ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación de otras dos.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias que junto con los detenidos han sido puesto a disposición judicial de los Juzgados de Nules.

La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Nules.