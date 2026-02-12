Castellón vuelve a iluminar el cielo con 300 drones y un gran piromusical el viernes de Magdalena

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado la programación pirotécnica de las Fiestas de la Magdalena 2026, destacando por segundo año consecutivo el regreso del espectáculo de 300 drones acompañado de un piromusical, tras el éxito cosechado en la pasada edición.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha asegurado: “Volveremos a repetir el espectáculo de drones, con 300 dispositivos acompañados de un gran piromusical que transformará de nuevo el cielo de Castellón. Es un acto que une tecnología y sentimiento, que sorprende y emociona, y demuestra que la Magdalena también mira al futuro”.

Los espectáculos nocturnos se celebrarán en la explanada del Auditorio y Palacio de Congresos a las 23:00 horas. El viernes 13 se podrá disfrutar del show de drones bajo el título “Història de Castelló al cel”, organizado por Umiles Drones Light Show, mientras que el piromusical “Serendipia” correrá a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo.

Los tradicionales castillos de fuegos artificiales se lanzarán el jueves y el sábado a las 23 horas, con Pirotecnia Pibierzo y Pirotecnia del Alto Palancia como responsables.

En cuanto al XXX Concurso de Mascletàs “Ciutat de Castelló”, dos empresas seleccionadas inicialmente, Pirotecnia Turís y Pirotecnia Sirvent, no presentaron la documentación a tiempo y han sido sustituidas por Pirotecnia Peñarroja y Pirotecnia Hermanos Ferrández, respetando el calendario sorteado. El concurso arrancará el lunes y finalizará el sábado con Pirotecnia Pibierzo.

La pirotecnia también estará presente en numerosos actos del programa festivo, como las despertàs, la Enfarolà, la Encesa de Gaiatas, los correfocs, y el espectáculo de Xarxa Teatre, combinando fuego y teatro. Además, el segundo sábado de fiestas se disparará una mascletà a mediodía en el distrito marítimo, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.