Tráfico limita a 40 km/h la N-340 en Benicàssim por el Rototom y activa un dispositivo especial

La celebración del Rototom Sunsplash 2026 en Benicàssim, entre los días 16 y 22 de agosto, llevará aparejado un dispositivo especial de tráfico que afectará especialmente a la N-340. Según la organización, el festival reunirá alrededor de 15.000 personas cada día, por lo que las medidas estarán activas desde este sábado, 15 de agosto, y hasta las 15.00 horas del domingo 23.

La N-340 contará con señalización especial entre los kilómetros 986 y 988, en ambos sentidos, y la velocidad estará limitada a 40 kilómetros por hora, con controles de radar. Los peatones tendrán prohibido circular por esta vía y deberán utilizar los pasos habilitados, especialmente el situado en la rotonda de La Llave, mientras que los vehículos que accedan al festival deberán utilizar los aparcamientos señalizados. Además, solo los vehículos acreditados podrán acceder al recinto desde La Llave; el resto deberá hacerlo a través de la CV-147.

Tráfico recomienda evitar el tramo afectado de la N-340 y utilizar como alternativas la CV-10 y CV-13, o la AP-7 entre Castellón Norte y Oropesa. Para acceder a Benicàssim se aconseja utilizar vías como la CV-149, el Serradal o la antigua N-340. La Guardia Civil mantendrá un dispositivo permanente de vigilancia y regulación durante las 24 horas, mientras que los vehículos estacionados de forma indebida, incluidos los arcenes de la N-340, serán retirados por la grúa municipal.