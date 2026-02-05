Time of Spain consolida su plataforma digital como referencia del sector cerámico español

La plataforma digital de Time of Spain ya está plenamente operativa y se consolida como un espacio común para el sector cerámico español. Bajo un mismo paraguas, la web reúne a cerca de 70 empresas que participarán en actividades durante los meses de febrero y marzo en la provincia de Castellón.

Promovida por ASCER, la iniciativa permite concentrar toda la información del evento en un único portal. La web incluye un directorio de empresas participantes, la agenda profesional de actividades, filtros por nombre y categoría de producto, y un mapa interactivo que facilita la localización de las compañías dentro del distrito cerámico.

El programa abarca desde visitas y presentaciones de novedades hasta encuentros en las instalaciones de las empresas. Para la prensa especializada, tanto nacional como internacional, se han organizado conferencias, la entrega de los Premios Cerámica, talleres sobre tendencias de 2026 y recorridos culturales, como la exposición de proyectos ganadores del concurso CRU, la Ruta de la Cerámica en Castellón y visitas guiadas por el casco histórico de Onda.

Según ASCER, la elevada participación de empresas refleja la diversidad y fortaleza del sector cerámico español y su capacidad de movilización en un proyecto común orientado a mejorar la visibilidad de la industria ante profesionales y medios.

La plataforma también pone en valor tres elementos esenciales del sector: las empresas, las personas y el territorio, mostrando innovación, diseño, procesos y sostenibilidad como ejes clave del futuro de la cerámica española.

Time of Spain cuenta con el respaldo de varias instituciones que apoyan la proyección del sector, entre ellas ICEX, IVACE, Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Onda y Diputación de Castellón, colaborando en actividades como misiones de prensa, misiones inversas de compradores, exposiciones y visitas guiadas.

Con todas sus funcionalidades activas y la participación casi completa, la web se perfila como la herramienta central para profesionales, prescriptores, compradores y medios especializados interesados en el ecosistema cerámico español.