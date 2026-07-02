El 'sopar de pa i porta' reúne a más de 3.500 personas en el ecuador de las fiestas de Sant Pere

Más de 3.500 personas participaron este miércoles en el tradicional 'sopar de pa i porta' de las fiestas de Sant Pere 2026, uno de los actos con mayor poder de convocatoria de la Semana Grande del Grau. Peñas, collas, familias, vecinos y visitantes compartieron mesa en el Moll de Costa en una cita marcada por la convivencia y el ambiente festivo.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, asistió al acto junto a la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, así como representantes del equipo de gobierno y de la corporación municipal. La cena estuvo presidida por las reinas de las fiestas de Sant Pere 2026, Claudia Albert Giner y María Salom Fallán, acompañadas por sus cortes de honor y por los presidentes de la Comisión de Fiestas, Miguel Valerino Santolaria, y de la comisión infantil, Miguel Ramírez León.

Carrasco destacó que el 'sopar de pa i porta' representa "una de las mejores muestras del carácter participativo y abierto de las fiestas de Sant Pere", al reunir a miles de personas en una noche que, según señaló, "fortalece la convivencia y el sentimiento de pertenencia al Grau".

La alcaldesa también valoró la elevada participación registrada durante los primeros días de unas fiestas que incluyen más de 200 actos. En este sentido, subrayó la implicación de vecinos, peñas y collas en una programación que combina actividades taurinas, religiosas, musicales, gastronómicas y propuestas para todos los públicos.

Asimismo, agradeció el trabajo de la Comisión de Fiestas de Sant Pere, los servicios municipales, la comisión taurina, los cuerpos de seguridad y todas las personas y colectivos que hacen posible la organización de la Semana Grande del Grau.

"El éxito de estas fiestas es fruto del esfuerzo compartido de muchas personas. Sant Pere es devoción, tradición marinera, música, gastronomía y encuentro, pero, sobre todo, es participación ciudadana", afirmó la primera edil.

La jornada concluyó con la actuación de la orquesta La Mundial, que puso el broche musical a una de las noches más multitudinarias de las fiestas, que se prolongarán hasta el próximo 5 de julio.