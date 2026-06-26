SOM Festival 2026 despliega su gran cartel en Castellón con artistas como Pablo López, Plácido Domingo y Sergio Dalma

El SOM Festival ha presentado oficialmente su programación completa para la edición 2026 en un acto celebrado en el Real Club Náutico de Castellón, que volverá a ser el epicentro del evento del 17 de julio al 8 de agosto.

La presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló, Rubén Ibáñez; y los representantes de la organización del festival, José Luis Iraaveda y Gonzalo Peña, quienes han detallado una edición que busca consolidar a Castellón como referente cultural del verano mediterráneo.

Un cartel amplio y para todos los públicos

La edición 2026 contará con un cartel diverso que incluye a artistas como Pablo López, Rosana, Sergio Dalma, Iván Ferreiro, Siloé, Los Delinqüentes, Siempre Así, Los Morancos y Plácido Domingo, además de propuestas emergentes como Hey Kid.

El festival mantendrá también su vertiente familiar con iniciativas como Rock en Familia y el Tardeo Remember, apostando por un modelo intergeneracional que combina nostalgia, entretenimiento y música en directo.

Un festival que “pone a Castellón en el mapa”

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado la colaboración institucional y el impacto del festival en la proyección de la ciudad. Ha subrayado que el SOM Festival “pone en el mapa nacional e internacional” a Castellón y ha agradecido el compromiso de la organización con el territorio.

En la misma línea, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha señalado que el puerto “es mucho más que un motor logístico” y que eventos como este contribuyen a convertirlo en un espacio cultural y social abierto a la ciudadanía.

Cultura, mar y experiencia mediterránea

El festival volverá a apostar por su ubicación privilegiada junto al Mediterráneo, ofreciendo una experiencia que combina música en directo, gastronomía y ocio en un entorno único. Según la organización, SOM busca trascender el formato de concierto para consolidarse como una experiencia cultural completa.

El director del festival, José Luis Iraaveda, ha destacado que el proyecto va más allá de la programación musical y que su objetivo es “construir ciudad, atraer visitantes y generar actividad económica”, reforzando la proyección exterior de Castellón.

Impacto cultural y económico

SOM Festival destaca además por su impacto en la economía local, impulsando sectores como la hostelería, la restauración, el comercio y el alojamiento durante las semanas de celebración.

La organización subraya que el valor del festival no se mide solo en asistencia, sino también en su capacidad para generar actividad en el territorio y proyectar la imagen de Castellón como ciudad moderna, abierta y cultural.

Consolidado como una de las grandes citas del verano en el Mediterráneo, SOM Festival afronta su edición 2026 con el objetivo de seguir creciendo y reforzando su papel como motor cultural y turístico para la ciudad.