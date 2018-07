45 socis del SME practicaran paddle surf a partir del dissabte en la piscina del termet

Tot i que la piscina d´estiu s´obri oficialment el 18 de juny, dissabte s´utilitzarà per a la jornada d´iniciació a esta modalitat esportiva que aquest any s´incorpora com a novetat en l´Escola Esportiva d´Estiu

L´activitat, oberta als socis del SME, és gratuïta i es realitzarà en tres torns de 15 persones, com a màxim, per aprendre a practicar aquesta nova modalitat esportiva.

L´activitat consisteix a desplaçar-se sobre l´aigua amb una taula i un rem. Es un esport molt complet per a tots els públics, amb uns coneixements que s´adquireixen de forma molt ràpida. Tot i que l´activitat és practica en la mar o en el riu, en aquest cas, és realitzarà en una piscina, hi ha més limitació, per això es faran grups de més de 15 persones, però tambés és més segur i tranquil, ja que no hi ha ones ni corrent, explica el monitor Julián Marbán.

Els interessats a participar han d´inscriure´s fins el 10 de juny en les oficines del Servei Municipal d´Esports o enviant un correu electrònic a administracio2@esportsvila-real.org.

El dissabte podran assistir al torn escollit, amb la possibilitat de triar entre tres opcions: a les 10.00, 12.00 i 16.00 hores.

Segons la regidora d´Esports, Silvia Gómez, els assistents, que hauran de ser majors de 14 anys, hauran de portar protecció solar, gorra i ulleres, així com tratge de bany. L'organització prestarà licres i neoprens per als que ho necessiten.