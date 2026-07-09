ENCIERROS SAN FERMÍN

Dos castellonenses, trasladados al hospital tras el tercer encierro de Sanfermines

Un vecino de Almassora y otro de Castellón sufrieron traumatismos de carácter leve durante la carrera con toros de Victoriano del Río.

Agencias | Onda Cero Castellón

Castellón |

Tercer encierro de los Sanfermines de 2026/ Eduardo Sanz / Europa Press
Tercer encierro de los Sanfermines de 2026 | Eduardo Sanz / Europa Press

Dos vecinos de la provincia de Castellón han resultado heridos durante el tercer encierro de los Sanfermines 2026, celebrado este jueves en Pamplona, y han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Navarra con lesiones de carácter leve.

Uno de los heridos es un joven de 27 años, vecino de Almassora, que sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo en el tramo de Espoz y Mina. El otro afectado es un hombre de 34 años, vecino de Castellón de la Plana, que fue atendido por un traumatismo tras una caída en el tramo de Telefónica.

Ambos forman parte del balance de trece personas trasladadas a centros hospitalarios tras un encierro que ha estado marcado por la rapidez de la carrera, numerosas caídas y un único herido por asta de toro.

Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río protagonizaron un encierro rápido y emocionante, con gran afluencia de corredores en las calles del recorrido. Los dos castellonenses evolucionan con pronóstico leve.

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