Castellón activa el nivel de riesgo rojo por calor extremo en 23 municipios ante temperaturas de hasta 40 grados

La Conselleria de Sanidad ha establecido el nivel de riesgo rojo (alto) por altas temperaturas en varios municipios de la provincia de Castellón ante la previsión de que los termómetros alcancen o superen los 40 grados durante este martes.

En la provincia de Castellón, la alerta afecta a municipios de las comarcas del Alto Mijares, Alto Palancia, Baix Maestrat, Els Ports, La Plana Alta, La Plana Baixa, Alt Maestrat y L’Alcalatén.

Los municipios castellonenses incluidos en el nivel de riesgo rojo son:

Montanejos

Azuébar

Barracas

Viver

Benicarló

Peñíscola

Morella

Benicàssim

Castellón de la Plana

Vall d’Uixó

Vila-real

La alerta sanitaria se activa ante un episodio de calor intenso que dejará temperaturas significativamente altas en la provincia. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan registros de entre 39 y 40 grados en amplias zonas del interior de Castellón.

Sanidad recomienda extremar las precauciones ante estas condiciones, especialmente entre las personas mayores, menores y quienes padecen enfermedades crónicas. También aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber agua con frecuencia, reducir la actividad física intensa y permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible.