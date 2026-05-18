Los sindicatos se suman a la declaración conjunta Comunitat Valenciana–Emilia-Romagna en defensa de la industria cerámica

Representantes de UGT y CCOO han formalizado su adhesión al Joint Statement impulsado por la Comunitat Valenciana y la región de Emilia-Romagna en defensa de una transición energética “justa, viable y adaptada” a la realidad tecnológica de la industria cerámica.

El acto se ha celebrado en la sede de ASCER, con la participación de representantes sindicales, de la Generalitat Valenciana y de la patronal del sector. La adhesión llega en un contexto marcado por la propuesta de la Comisión Europea sobre los benchmarks de asignación gratuita de derechos de emisión para el periodo 2026-2030 y la revisión prevista para el próximo mes de julio.

Desde ASCER se ha subrayado la importancia de mantener la unidad entre instituciones, empresas y agentes sociales para trasladar a Bruselas un mensaje conjunto. El presidente de la patronal, Ismael García Peris, ha agradecido el apoyo sindical y ha señalado que la propuesta europea “mantiene un escenario muy preocupante para el sector”, aunque ha añadido que “abre una vía de revisión que hace unas semanas no existía”, por lo que considera “fundamental seguir trasladando a Europa un mensaje sólido y de unidad”.

Desde la Generalitat Valenciana, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha valorado la adhesión de los sindicatos como un paso relevante: “Hoy se suman dos organizaciones capitales para el sector. Las empresas no tienen sentido sin los trabajadores y los trabajadores ejercen su derecho al trabajo por las empresas”.

Carrasco ha defendido además la necesidad de un frente común institucional: “Para obtener un apoyo en Bruselas hay que ir con la fuerza de todos los agentes del ecosistema: Cortes, Senado, ayuntamientos, diputaciones y gobierno regional”.

Por parte de CCOO, su secretaria general en la Comunitat Valenciana, Ana García Alcolea, ha advertido de los riesgos del actual proceso de transición: “Existe una situación de riesgo real que puede afectar al empleo de miles de familias y a la economía de la provincia de Castellón”. Ha defendido una transición “justa”, pero ha señalado que “no hay tecnología suficientemente avanzada para cumplir los tiempos marcados por Europa”.

García Alcolea ha reclamado además un plan de apoyo: “Es necesario poner recursos públicos encima de la mesa para investigación, desarrollo tecnológico y transición justa, incluyendo Generalitat, Ministerio de Industria y fondos europeos”.

Desde UGT, su secretario general en la Comunitat Valenciana, Tino Calero, ha reafirmado el compromiso sindical con el sector: “No apoyamos a una institución, sino al conjunto del sector, empresas y trabajadores, en una reivindicación que es justa y necesaria”.

Calero ha añadido que el sector presenta características específicas: “Tiene una alta dependencia del gas y una concentración territorial que impacta directamente en la economía de la zona”. También ha defendido la necesidad de mantener el empleo y la competitividad: “Necesitamos seguir avanzando en innovación, investigación y redes energéticas que acompañen la transición ecológica”.

El acto busca influir en la revisión europea de los benchmarks prevista para julio, con el objetivo de que se tengan en cuenta las particularidades del sector cerámico y se garantice una transición compatible con la competitividad industrial y el empleo.