Simetría Grupo y Síndrome de Down Castellón renuevan su alianza para impulsar la inclusión social y laboral

Simetría Grupo y Síndrome de Down Castellón han renovado recientemente su convenio de colaboración con el objetivo de seguir desarrollando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, así como favorecer su inclusión social y laboral.

La colaboración entre ambas entidades comenzó en el año 2007 con la incorporación de una persona usuaria de la Fundación a la plantilla de Simetría Grupo a través del servicio de Empleo con Apoyo de la entidad. Casi dos décadas después, esta persona continúa formando parte de la empresa, junto a otras personas usuarias que también han tenido la oportunidad de acceder al mercado laboral gracias a esta alianza.

Durante los últimos años, el convenio se ha traducido en diferentes iniciativas de carácter social y formativo. Entre ellas destaca la participación de Simetría Grupo en el Calendario Solidario que organiza anualmente Síndrome de Down Castellón, además de diversas acciones de sensibilización dirigidas tanto a la plantilla de la empresa como a las personas participantes en su programa de voluntariado corporativo.

Asimismo, la compañía ha colaborado en el fortalecimiento de las competencias digitales del equipo técnico de la entidad mediante una formación especializada en Office 365, contribuyendo así a mejorar las herramientas y recursos profesionales de la organización.

Desde Simetría Grupo han subrayado que este tipo de colaboraciones, impulsadas desde el área de Acción Social del grupo, permiten acercar y normalizar realidades distintas, fomentando valores como el compañerismo, el respeto por la diversidad y la sensibilización social.

Por su parte, desde Síndrome de Down Castellón han agradecido la implicación y el compromiso mostrado por la empresa durante todos estos años, destacando la importancia de generar alianzas estables entre el tejido empresarial y las entidades sociales para avanzar hacia una inclusión plena y efectiva.

La renovación de este acuerdo consolida el compromiso conjunto de ambas entidades con la construcción de una sociedad más inclusiva, promoviendo oportunidades reales de empleo para las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y favoreciendo la normalización de su incorporación al mercado laboral.