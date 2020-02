Serveis Socials augmenta l´atenció de familia, infancia i major

El departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vila-real va realitzar l'any passat un total de 1.690 atencions a usuaris, la qual cosa suposa un increment del 25% en els expedients registrats a través del servei d'informació i orientació. El regidor de Serveis Socials, Àlvaro Escohiuela ha destacat que el major increment té a veure amb familia i infancia i persones majors.

Des de 2017 s'ha produït un increment exponencial en les noves sol•licituds d'ajuda a la dependència, amb un total de 507 noves peticions rebudes l'any passat. El departament de Serveis Socials també va concedir 222 ajudes d'emergència, de les quals 134 corresponen a necessitats bàsiques i subministraments bàsics energètics, 44 a ús d'habitatge i 44 a accions extraordinàries. En 2018, les ajudes d'emergència van ser un total de 268.

Respecte a la renda valenciana d'inclusió que va començar a implantar-se en 2018, l'Ajuntament de Vila-real ha rebut unes 170 sol•licituds, 60 ja estan resoltes i per tant les famílies ja estan rebent aquesta renda i 60 estan en tramitació, mentre que 50 han sigut denegades per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per no complir els requisits. El Servei d'Ajuda a domicili va atendre 34 persones l'any passat de les quals 17 van ser noves altes i les 17 restants ja eren ateses d'anys anteriors, segons les dades aportades per Escorihuela.