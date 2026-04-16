VITHAS CASTELLÓN

Diagnósticos a tiempo: la importancia de las revisiones médicas periódicas

Detectar a tiempo enfermedades silenciosas como la hipertensión, la diabetes o el cáncer puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y una complicación grave.

Onda Cero Castellón

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Fernando Mestre, médico especialista en Urgencias y Emergencias y coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Castellón
Fernando Mestre, médico especialista en Urgencias y Emergencias y coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Castellón | VITHAS CASTELLÓN

El cuidado de la salud no debe empezar cuando aparecen los síntomas. Las revisiones médicas periódicas se consolidan como una herramienta esencial para la prevención y la detección precoz de enfermedades, incluso en personas aparentemente sanas.

El doctor Fernando Mestre, especialista en Urgencias y Emergencias y coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Castellón, señala que estos chequeos permiten identificar patologías en fases iniciales. “Las revisiones médicas permiten detectar enfermedades sin síntomas, identificar factores de riesgo y mejorar el pronóstico con intervenciones tempranas”, explica.

Entre las afecciones más habituales que pueden detectarse destacan la hipertensión, la diabetes tipo 2, el colesterol elevado o las enfermedades renales. Además, los chequeos son clave para el diagnóstico precoz de cánceres como el de mama, colorrectal, próstata, cuello uterino o piel, aumentando las probabilidades de éxito del tratamiento.

La frecuencia de las revisiones varía según la edad y el perfil de riesgo, desde controles cada dos o tres años en adultos jóvenes hasta chequeos anuales y cribados específicos a partir de los 50 años.

El especialista recuerda que factores como la alimentación, el ejercicio o el tabaquismo influyen directamente en los resultados, y destaca la importancia de un seguimiento personalizado. “Un chequeo médico no busca generar preocupación, sino tranquilidad. La detección precoz marca la diferencia entre un susto y una solución rápida”, concluye.

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