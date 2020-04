Un servei gratuït de Vila-real assessora els autònoms per la sol-licitut d´ajudes

L´Ajuntament de Vila-real ofereix el servis en l´oficina d´Ucovi al carrer Sant Roc, de forma presencial o per telèfon.

L'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria d'Economia, i la Unió de Comerç de Vila-real han activat un servei gratuït d'assessorament dirigit als comerciants i autònoms per a facilitar-los la sol·licitud de les ajudes llançades per la Generalitat Valenciana i unes altres que s’impulsen des de les administracions per a compensar els efectes de la crisi de la COVID-19 a l’activitat econòmica.

La creació d'aquesta oficina oferirà servei tant als associats d’Ucovi com a la resta de comerciants i autònoms de la ciutat per a assessorar-los en la tramitació de les ajudes que des de les administracions es vagen implementant.

L'oficina està situada a la Casa del Comerç, edifici municipal seu d’Ucovi, situada al carrer Sant Roc, 9. Allí s'atendrà de manera presencial, sempre amb cita prèvia, en horari de dilluns a divendres de 9 a 15 hores i els dijous també de 16 a 20 hores. Els telèfons habilitats per a realitzar consultes o demanar cita prèvia són 964 861 787 i 687 73 84 02, en horari de 9 a 19 hores. A més, també és possible contactar a través del correu electrònic info@ucovi.org.