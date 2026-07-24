El SEPRONA denuncia más de 30 vertidos ilegales en Castellón con sanciones que pueden alcanzar los 3,5 millones

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha reforzado en los últimos meses la vigilancia contra los vertidos ilegales de residuos en distintos municipios de la provincia de Castellón. Fruto de estas actuaciones, los agentes han formulado más de una treintena de denuncias administrativas por infracciones relacionadas con el abandono y la gestión irregular de residuos, con sanciones que, en conjunto, podrían alcanzar los 3,5 millones de euros.

La campaña responde al incremento de vertidos incontrolados detectados en caminos rurales, barrancos, parcelas, montes y otros espacios naturales, una problemática que, según la Guardia Civil, provoca un importante impacto ambiental y paisajístico, además de generar elevados costes para las administraciones encargadas de su retirada.

Las actuaciones se desarrollan al amparo de la Ley 5/2022 de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, que contempla un régimen sancionador especialmente estricto para este tipo de infracciones.

Durante las inspecciones, el SEPRONA ha localizado principalmente residuos procedentes de la construcción y demolición (RCD), además de otros materiales cuya gestión debe realizarse obligatoriamente a través de gestores autorizados. Los expedientes sancionadores ya han sido remitidos a los ayuntamientos afectados y a la Conselleria competente en materia de Medio Ambiente para su tramitación.

La Guardia Civil destaca que, en términos generales, el sector de la construcción, las empresas gestoras de residuos y la ciudadanía muestran un creciente compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental. Sin embargo, advierte de que todavía persisten conductas incívicas aisladas que causan graves daños al entorno natural y deterioran espacios de especial valor ecológico y paisajístico.

Asimismo, el instituto armado pone en valor el esfuerzo de las administraciones por ampliar la red de ecoparques y áreas de aportación, unas infraestructuras que ofrecen alternativas legales y accesibles para el depósito de residuos, por lo que considera que el abandono de basura en el medio natural carece de justificación.

El SEPRONA anuncia que mantendrá estos dispositivos de vigilancia e investigación en toda la provincia para prevenir nuevos vertidos, identificar a los responsables y proteger el patrimonio natural de Castellón.

La Guardia Civil recuerda que el abandono incontrolado de residuos supone una amenaza para el paisaje, el suelo, los recursos hídricos y la biodiversidad, e insiste en que todos los residuos deben depositarse en instalaciones autorizadas o entregarse a gestores habilitados. Además, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para comunicar cualquier vertido ilegal o conducta que pueda poner en riesgo el medio ambiente.