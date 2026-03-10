INDUSTRIA

El sector de fritas y esmaltes teme un encarecimiento energético y logístico por el conflicto en Oriente Medio

La asociación advierte de posibles subidas del gas, problemas logísticos y volatilidad en los mercados que podrían afectar a la actividad del sector cerámico

Onda Cero Castellón

Castellón |

Suben hasta un 177 % los precios de materias primas en el sector de fritas y esmaltes, según ANFFECC
La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) ha expresado su preocupación por las consecuencias que el conflicto en Oriente Medio puede tener sobre la actividad del sector, especialmente por su posible impacto en los costes energéticos, la logística internacional y la estabilidad de los mercados.

Desde la asociación señalan que siguen “con preocupación” la evolución de la situación geopolítica, ya que introduce un importante factor de incertidumbre para la industria. En este sentido, advierten de que la escalada de violencia en la zona está provocando fluctuaciones en los mercados internacionales que se traducen de forma inmediata en incrementos del precio del gas, un recurso clave para la actividad industrial y cuyas reservas son limitadas.

Además del encarecimiento energético, ANFFECC apunta a las dificultades logísticas que ya está generando el conflicto. Entre ellas, destacan el aumento del coste de los fletes marítimos y los problemas en las cadenas de suministro, en un contexto marcado por las tensiones en el Estrecho de Ormuz y las posibles alteraciones en las rutas comerciales.

Según explican desde la asociación, el incremento de los costes logísticos y la volatilidad de los precios energéticos podrían tener un efecto directo sobre la actividad industrial. A ello se suma la posibilidad de que algunos clientes internacionales se vean obligados a ralentizar o incluso detener temporalmente su producción debido a la incertidumbre económica.

ANFFECC recuerda además que los países de la zona, junto con otros mercados afectados por la inestabilidad regional, constituyen destinos relevantes para el sector. En 2025, las exportaciones de fritas, esmaltes, colores y tintas cerámicas hacia estos mercados alcanzaron aproximadamente los 250 millones de euros.

Por todo ello, la asociación insiste en la necesidad de seguir de cerca la evolución del conflicto y sus repercusiones económicas, especialmente en lo relativo a los mercados energéticos, la logística internacional y la estabilidad de los mercados de destino.

Finalmente, ANFFECC pide a la Administración que actúe con previsión ante el escenario actual. Según indican, en otros países europeos ya se están evaluando o anunciando medidas para amortiguar el impacto del repunte energético y logístico, por lo que reclaman que el Gobierno español tenga en cuenta la difícil coyuntura que atraviesa la industria y adopte medidas con sensibilidad hacia las necesidades de los sectores productivos.

