Salera impulsa un año más la concienciación sobre el alzhéimer

Según los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de 800.000 personas tienen la enfermedad de Alzheimer en España. Por ello, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el Centro Comercial Salera se suma a la causa iniciando su campaña de concienciación. El objetivo es doble: sensibilizar sobre esta enfermedad neurológica y reconocer la labor de quienes cuidan a los afectados y a sus familias, que muchas veces sufren en silencio una elevada carga emocional.

Estas personas, que día a día acompañan a los afectados, desempeñan una labor esencial al brindar apoyo emocional y físico, facilitando la vida de quienes sufren esta devastadora enfermedad. Salera quiere reconocer el esfuerzo y dedicación de estos héroes anónimos, quienes enfrentan el dolor de ver cómo sus seres queridos se apagan gradualmente, convirtiéndose en pilares de fuerza y amor en sus vidas.

Además, el sábado 20 de septiembre, AFA Castellón estará presente con una mesa informativa por la mañana, acercando recursos y orientación a los visitantes del centro.

En este contexto, Alejandro Galocha, gerente del centro comercial Salera, señala: “Nos enorgullece poder formar parte de una campaña de concienciación que ayude a luchar contra el alzhéimer, mientras se brinda apoyo tanto a quienes luchan contra esta enfermedad como a los que la sufren colateralmente. Mediante estas acciones, desde Salera informaremos un año más a nuestros visitantes, inspirando a otros a unirse a la causa e impulsando la educación como elemento clave para generar empatía y comprensión”.

El alzhéimer, en la actualidad, afecta a más de 55 millones de personas a nivel global, siendo la primera causa de discapacidad en el mundo. Por ello, el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzhéimer, un evento instituido por la Organización Mundial de la Salud que, desde 1994, cuenta con el objetivo de concienciar, incrementar la visibilidad y apoyar la investigación en torno a esta enfermedad neurológica. Además, se estima que, para el año 2050, el número de personas que padecerán alzhéimer ascenderá hasta los 131,5 millones, más del doble de la cifra actual.

La campaña “Imagínate quedarte en blanco y…” se enmarca dentro del programa Caring for Communities de CBRE, que busca concienciar sobre proyectos sociales e impactar positivamente en las comunidades en las que gestiona inmuebles en España y Portugal. A nivel europeo, esta iniciativa se desarrolla en 148 centros comerciales y 32 oficinas en quince países, reafirmando el compromiso de CBRE con la responsabilidad social corporativa y la concienciación sobre el Alzheimer.