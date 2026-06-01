Ryanair alcanza el millón de pasajeros en Castellón y abre rutas a Manchester y Bolonia

El aeropuerto de Castellón y Ryanair han celebrado este lunes la puesta en marcha de dos nuevas rutas estivales a Manchester y Bolonia, una jornada en la que la aerolínea ha destacado que ha superado el millón de pasajeros con origen o destino a la infraestructura castellonense desde que comenzó a operar en ella en septiembre de 2015.

El acto ha contado con la asistencia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; la directora general de Aerocas, Raquel París; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, y la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz.

Martínez Mus ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de las dos nuevas conexiones, que, según ha señalado, "refuerzan el catálogo de rutas del aeropuerto de Castellón y van a favorecer la llegada de más turistas desde el Reino Unido y norte de Italia, además de mejorar la movilidad de los castellonenses".

El conseller también ha destacado "la apuesta de Ryanair por la provincia", ya que la compañía puso en marcha las primeras rutas regulares del aeropuerto en 2015 y ha incrementado progresivamente su presencia hasta alcanzar las diez conexiones actuales, la mayor programación de la aerolínea en Castellón.

Asimismo, ha resaltado el millón de pasajeros transportados por Ryanair con origen o destino Castellón demuestra que la compañía "es un aliado fundamental para el desarrollo y crecimiento del aeropuerto", que ha registrado 1,8 millones de pasajeros desde su apertura al tráfico.

Las nuevas rutas con Manchester y Bolonia disponen de dos frecuencias semanales y permanecerán operativas hasta el próximo 28 de septiembre. A ellas se sumará el 4 de junio la recuperación de la conexión con Oporto, también con dos vuelos semanales y activa hasta finales de septiembre.

Con la entrada en funcionamiento de estas tres rutas, el aeropuerto cuenta ya con 15 conexiones regulares operativas, a falta de incorporar a mediados de julio la ruta con Palma de Mallorca, según un comunicado de la Generalitat.

El aeropuerto de Castellón ha programado para 2026 un total de 16 rutas regulares, la mayor oferta de vuelos de su trayectoria, con 2.400 operaciones previstas y una oferta cercana a las 400.000 plazas.

Además, la infraestructura pondrá en marcha este verano una operativa chárter que permitirá la llegada de hasta 2.700 turistas procedentes de Eslovaquia. A ello se suma un acuerdo cerrado recientemente para atraer a Peñíscola unos 11.000 turistas austríacos durante 2027 y 2028 mediante nuevas operaciones chárter.