Benicàssim

El Rototom Sunsplash arranca su 31 aniversario

El festival prevé 25.000 asistentes al día y público de un centenar de países

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El Rototom Sunsplash arranca su 31 aniversario
El Rototom Sunsplash arranca su 31 aniversario | Prensa Rototom

Esta tarde comienzan los primeros conciertos del Rototom Sunsplash, el festival de reggae de Benicàssim, que ayer abrió sus puertas para celebrar su 31 aniversario con una nueva Welcome Party de ocho horas de música ininterrumpida. El festival se prolongará hasta el sábado 22 de agosto y prevé reunir a 25.000 personas cada día.

El festival mantiene unas cifras similares a ediciones anteriores pese al contexto internacional que condiciona los desplazamientos hacia grandes eventos culturales. Rototom ya cuenta con público de un centenar de países, con España, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido como principales mercados internacionales.

La primera jornada oficial contará con artistas como Alpha Blondy, Skatalites, Luciano, Mr Vegas, Hollie Cook y Las Ninyas del Corro. La organización destaca que la fidelidad del público permite mantener la previsión de asistencia y consolida Benicàssim como un punto de encuentro internacional en torno a la música jamaicana, la cultura y la convivencia.

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