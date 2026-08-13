SANIDAD

El Hospital de la Plana refuerza la seguridad de los medicamentos de alto riesgo con un sistema de trazabilidad inteligente

La nueva tecnología conecta en tiempo real la prescripción, preparación y administración de los tratamientos para minimizar riesgos y mejorar la seguridad del paciente.

Onda Cero Castellón

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El Hospital de la Plana refuerza la seguridad de los medicamentos de alto riesgo con un sistema de trazabilidad inteligente
El Hospital de la Plana refuerza la seguridad de los medicamentos de alto riesgo con un sistema de trazabilidad inteligente | Onda Cero

El Hospital de la Plana ha implantado un sistema integral de trazabilidad para los medicamentos de alto riesgo preparados por el Servicio de Farmacia Hospitalaria y administrados en el Hospital de Día. La iniciativa incorpora códigos únicos, bombas inteligentes y sistemas de identificación personalizada para garantizar el control del medicamento en todas las fases del proceso asistencial.

El nuevo modelo conecta de forma automatizada la prescripción médica, la elaboración farmacéutica y la administración del tratamiento. Además, cada paso queda registrado, lo que permite disponer de una trazabilidad completa y auditable y vincular cada medicamento de forma inequívoca con el paciente correspondiente mediante sistemas de verificación y pulseras individualizadas.

La iniciativa, desarrollada conjuntamente por los equipos de Farmacia Hospitalaria y Enfermería del Hospital de Día, ha recibido una valoración positiva por parte de profesionales y pacientes. Con esta implantación, el Hospital de la Plana avanza en su apuesta por la innovación y la transformación digital, reforzando la seguridad clínica y la calidad de la atención sanitaria.

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