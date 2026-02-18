Renfe programa 58 servicios de autobús, en el Corredor Mediterráneo, por obras entre Vinaròs y Castelló de la Plana

Renfe ha programado 58 servicios especiales de autobús en el Corredor Mediterráneo con motivo de las obras que Adif ejecuta para adaptar al ancho estándar el tramo entre Vinaròs y Castelló de la Plana. El plan alternativo afecta a trenes de Larga y Media Distancia y estará operativo principalmente durante el sábado 21 de febrero, con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros mientras duren los trabajos.

Para la Larga Distancia, la compañía ofrecerá 16 servicios por carretera entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante, con una oferta total de 800 plazas. El trayecto entre Vinaròs y Barcelona se mantendrá en tren. El domingo 22 se recuperará el servicio habitual, aunque no circularán el Euromed con salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona ni el Alvia Barcelona-Cádiz en ninguno de los dos sentidos.

En Media Distancia, se han establecido 42 circulaciones en autobús. La línea València-Vinaròs contará con transporte alternativo por carretera entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante todo el sábado 21 y hasta las 12.00 horas del domingo 22, mientras que el tramo Castelló-València se realizará en tren. Además, el servicio entre València y Tortosa se hará en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa, recuperándose la circulación ferroviaria habitual a partir de las 12.00 horas del domingo.