Reciplasa participa en un proyecto para desarrollar plásticos compostables más seguros para el medio ambiente

Reciplasa participa en ADISAFE, un proyecto de investigación que busca mejorar la seguridad ambiental de los plásticos compostables mediante el desarrollo de nuevos aditivos de origen biológico. El objetivo es conseguir materiales que puedan descomponerse en condiciones de compostaje industrial sin dejar sustancias perjudiciales ni residuos de microplásticos que afecten a la calidad del compost.

La iniciativa surge ante el aumento del uso de bioplásticos y materiales compostables y la necesidad de garantizar que su descomposición no genere impactos negativos en el medio ambiente. Para ello, el proyecto investiga alternativas de origen biológico que permitan sustituir determinados aditivos químicos utilizados actualmente en su fabricación, manteniendo sus propiedades técnicas.

ADISAFE está liderado por AIMPLAS y cuenta con la participación de Prime Biopolymers, la Universitat Politècnica de València (UPV) y Reciplasa. Dispone de un presupuesto de 552.120,86 euros y se desarrolla entre 2025 y 2027, en el marco de la convocatoria de Proyectos Estratégicos en Cooperación de IVACE+i de la Generalitat Valenciana. Cuenta con financiación de la Generalitat y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Reciplasa aportará sus instalaciones para realizar pruebas de compostaje

La participación de Reciplasa se centra especialmente en comprobar cómo se comportan los nuevos materiales durante su descomposición. Para ello, la entidad aporta su experiencia en el tratamiento de residuos orgánicos y sus instalaciones de compostaje.

Los ensayos se realizan en su compostador piloto, donde se analiza la biodegradación de los plásticos en condiciones controladas y se comprueba si los nuevos aditivos permiten obtener un compost que mantenga sus características y calidad.

De esta manera, la investigación pretende acercar los avances desarrollados en laboratorio a condiciones más próximas a las de los procesos industriales de tratamiento de residuos.

Una apuesta por la investigación y la economía circular

ADISAFE se suma a otros proyectos de investigación en los que ha participado Reciplasa para mejorar la gestión de residuos y avanzar hacia una economía circular.

Entre ellos figuran COMBOOST, centrado en mejorar la biodegradación de bioplásticos en compostaje industrial mediante aditivos microbianos, y COMPOLABEL, que trabajó en sistemas de evaluación, trazabilidad y etiquetado para mejorar la calidad del compost y facilitar su uso en aplicaciones agrícolas y ambientales.

Con estas iniciativas, Reciplasa busca impulsar soluciones que permitan reducir el impacto ambiental de los residuos y favorecer el aprovechamiento de los recursos.