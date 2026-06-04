Reciplasa finaliza el sellado del vaso del vertedero de Onda con una inversión de 2,7 millones de euros

Reciplasa ha culminado el sellado del vaso B del vertedero de Onda, una actuación que ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros y que se enmarca en el plan global de mejoras de 4,5 millones impulsado por la entidad para modernizar sus instalaciones y avanzar en la sostenibilidad de la gestión de residuos.

La obra, que ya ha finalizado a la espera de la hidrosiembra que se realizará cuando las condiciones meteorológicas sean favorables, da cumplimiento a uno de los principales compromisos de Reciplasa para reducir el impacto ambiental de sus infraestructuras y adaptarlas a la normativa vigente.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha subrayado durante una visita a la actuación que “cumplimos con la palabra dada y con una de las inversiones más importantes previstas en nuestras instalaciones”, destacando que el sellado era “una actuación prioritaria tanto desde el punto de vista medioambiental como de la calidad del servicio”.

Toledo ha añadido que el proyecto se integra en una estrategia global de mejora de las plantas de Onda y Almassora, mientras que la alcaldesa de Onda y vicepresidenta de la entidad, Carmina Ballester, ha señalado que “el sellado del vaso B era una actuación necesaria para seguir mejorando nuestro entorno y dar respuesta a una reivindicación histórica”.

Con esta intervención, Reciplasa avanza en su objetivo de reforzar una gestión de residuos más eficiente y respetuosa con el entorno en la provincia de Castellón.