Reciplasa cuadruplicará su servicio de ecoparques móviles para acercar el reciclaje a 45 municipios

Reciclar será más fácil para los vecinos de 45 municipios de la provincia de Castellón. Reciplasa ha presentado en Ecofira 2026, la feria internacional de soluciones medioambientales que se celebra en València, sus nuevos ecoparques móviles, con los que pretende ampliar y mejorar la cobertura de la recogida selectiva de residuos. El proyecto contempla la incorporación de cuatro ecomóviles completamente equipados y cuatro camiones con sistema Multilift, con una inversión cercana a los 1,2 millones de euros.

La ampliación permitirá pasar del vehículo actualmente operativo a una flota de cuatro ecoparques móviles, aumentar la frecuencia de las visitas y mejorar las rutas, especialmente en las localidades del interior y en aquellas que tienen más dificultades para acceder a instalaciones fijas. Estos vehículos permitirán depositar más de 26 tipos de residuos y contarán con personal especializado para asesorar a los usuarios sobre su correcta separación.

Los datos del servicio actual reflejan su utilidad: durante 2025, el ecoparque móvil recogió más de 20.955 kilos de residuos y atendió a 4.222 usuarios.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha destacado que el objetivo es que cualquier vecino, independientemente del municipio en el que resida, tenga facilidades para reciclar aquellos residuos que no deben depositarse en los contenedores convencionales. Además, ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para impulsar la reutilización, el reciclaje y la economía circular.

Con esta ampliación, Reciplasa busca acercar los puntos de recogida a más localidades y facilitar que los residuos tengan una segunda vida mediante su tratamiento en gestores autorizados.