Reciplasa afronta 2027 con un presupuesto de 25,8 millones de euros y unas cuentas equilibradas

Reciplasa afrontará el ejercicio 2027 con un presupuesto de 25,8 millones de euros, unas cuentas que mantienen el equilibrio económico de la empresa pública y permiten garantizar la continuidad de la gestión y el tratamiento de los residuos de los municipios que forman parte de la entidad.

El Consejo de Administración de Reciplasa ha abordado las cuentas para el próximo ejercicio, que contemplan unos ingresos y gastos previstos de 25.796.292,33 euros. La planificación económica está orientada a mantener la calidad del servicio y garantizar la sostenibilidad de la empresa.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha defendido que el presupuesto refleja una gestión "responsable y equilibrada" y permite a la entidad seguir prestando un servicio esencial con garantías, además de afrontar los retos de la gestión de residuos desde criterios de eficiencia y sostenibilidad.

La mayor parte de los ingresos procederá de la eliminación y el tratamiento de residuos sólidos urbanos de los ayuntamientos socios y autorizados, así como del transporte de residuos, el tratamiento de poda y voluminosos y otras actividades relacionadas con la gestión de residuos.

En cuanto a los gastos, Reciplasa prevé 24,18 millones de euros en costes directos, que incluyen los servicios de transferencia, tratamiento, valorización y eliminación de residuos, además de la gestión de poda y voluminosos, el tratamiento de lixiviados, el impuesto al vertedero y la tasa GEI, entre otros conceptos.

El presupuesto contempla un margen bruto de 1.612.315,20 euros y mantiene un resultado operativo positivo. El EBITDA previsto para 2027 asciende a 200.887,08 euros, mientras que el resultado antes de impuestos se situará en 8.256,05 euros. Esta es también la cantidad que la empresa prevé obtener como beneficio después de impuestos.

Los cánones se actualizarán con el IPC

El Consejo de Administración también ha abordado la propuesta de cánones que se aplicarán en 2027 a los ayuntamientos socios. La previsión contempla una actualización de las tarifas conforme al IPC, con el objetivo de adaptar los ingresos de la empresa a la evolución de los costes asociados a la prestación de los servicios.

De este modo, el canon de transferencia quedará fijado en 19,26 euros por tonelada, IVA incluido, mientras que el canon de tratamiento y eliminación será de 120,54 euros por tonelada.

Por su parte, el canon correspondiente al tratamiento de residuos de poda y voluminosos se situará en 145,30 euros por tonelada, también con el IVA incluido.

Toledo ha señalado que la actualización de las tarifas forma parte de una planificación económica destinada a preservar el equilibrio de Reciplasa y garantizar la prestación del servicio público. Según ha explicado, los precios se actualizan "exclusivamente al coste de la vida".

El presidente de la empresa pública ha destacado también la necesidad de continuar mejorando la eficiencia y optimizando los recursos disponibles ante la creciente exigencia en materia de gestión de residuos. En este sentido, ha defendido que las cuentas de 2027 permiten afrontar el próximo ejercicio "desde una posición de estabilidad y responsabilidad".