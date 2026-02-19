El puerto de Castellón traza su hoja de ruta hasta 2030 para convertirse en "referente europeo"

PORT CASTELLÓ

La Autoridad Portuaria impulsa competitividad, sostenibilidad e innovación con un plan estratégico que prevé crecimiento de tráficos y modernización de terminales

La Autoridad Portuaria de Castellón ha presentado este jueves su Plan Estratégico con horizonte 2025-2030, que consolida la hoja de ruta para fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y el liderazgo del puerto. El documento, elaborado por KPMG y Aporta Consultores y presentado ante más de un centenar de representantes de la comunidad portuaria, sitúa a Castellón como motor de desarrollo económico, innovación y progreso social.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha subrayado que el objetivo es “posicionarnos como un puerto polivalente de referencia en Europa y el Mediterráneo, que genere valor añadido mediante la intermodalidad, la innovación y un ecosistema portuario inteligente”. Ibáñez ha destacado que “estamos en un momento estratégicamente envidiable desde el punto de vista operativo, de infraestructura y posibilidades para construir un gran puerto de Castellón”.

Entre los hitos señalados, el presidente ha resaltado la polivalencia de las terminales, la mejora de las conexiones viarias y ferroviarias y la colaboración con los concesionarios. “El puerto será lo que vosotros queráis que sea. El puerto de Castellón sois vosotros y sois vosotros los que hacéis posible que el puerto siga creciendo y construir entre todos el gran puerto de Castellón”, ha indicado.

El director de PortCastelló, Manuel J. García, ha explicado que el plan busca un puerto “más competitivo, más conectado y orientado al co-emprendimiento”, fortaleciendo terminales, servicios interportuarios y conexiones marítimas, viarias y ferroviarias. Además, ha destacado el crecimiento previsto de los tráficos de mercancías entre 2023 y 2025, con un aumento del 18,2% en volumen total, especialmente en graneles sólidos y contenedores.

El Plan Estratégico se articula en torno a tres grandes ámbitos: sostenibilidad económica y competitiva, compromiso ambiental y social, y gestión eficiente. Incorpora 10 objetivos estratégicos, 34 planes de acción y 81 objetivos operativos que se medirán mediante 92 indicadores, garantizando seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, el plan incluye la transformación de la dársena norte en una zona más amable y el impulso de la electrificación y optimización de recursos, alineándose con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con este proyecto, la Autoridad Portuaria reafirma su vocación de liderazgo, su compromiso con la sostenibilidad y su intención de situar a Castellón como un puerto de referencia para la logística, la industria y la comunidad.

