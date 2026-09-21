El puerto de Castellón refuerza su alianza con la cerámica: el tráfico de materias primas crece un 15% en 2026

El puerto de Castellón refuerza su papel como principal puerta de entrada logística para la industria cerámica. Una delegación de la Autoridad Portuaria de Castellón, encabezada por su presidente, Rubén Ibáñez, participa esta semana en la feria internacional Cersaie para mostrar su respaldo al sector, fortalecer relaciones y mantener diferentes encuentros institucionales.

Además, la Autoridad Portuaria ha organizado en Rímini un acto con la comunidad portuaria con motivo de Tecna 2026, considerada la mayor exposición internacional de maquinaria y tecnología para superficies y cerámica.

La presencia de PortCastelló en ambos encuentros llega respaldada por unas cifras que ponen de manifiesto la estrecha relación entre el puerto y el sector cerámico. En lo que va de 2026, el tráfico de materias primas directamente vinculadas a la fabricación de baldosas y azulejos ha alcanzado las 3.881.128 toneladas, un 15,1% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 3,37 millones de toneladas.

El caolín crece un 41,6%

Por tipo de materia prima, destaca especialmente la evolución del caolín, cuyo tráfico aumenta un 41,6%, hasta alcanzar las 732.810 toneladas, frente a las 517.211 toneladas del año anterior.

También crece el tráfico de feldespato, la materia prima de mayor volumen en PortCastelló, que registra un incremento del 12,5% y alcanza las 2.434.452 toneladas acumuladas.

Por su parte, las arcillas agrupadas mantienen una evolución estable, con 640.004 toneladas, un 0,70% más que en el mismo periodo del año anterior.

En conjunto, si se suman los graneles sólidos y el tráfico marítimo de azulejos, baldosas, fritas y esmaltes, el movimiento de mercancías cerámicas asciende a 4.362.911 toneladas hasta agosto de 2026.

Esta cifra supone el 32,5% del tráfico global del puerto de Castellón, que alcanza los 13,4 millones de toneladas en lo que va de año.

Rubén Ibáñez: "No entiendo la provincia de Castellón sin la cerámica"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que estos datos reflejan, a su juicio, "la solidez de la alianza entre el puerto y el clúster cerámico", un vínculo sobre el que ha asegurado que seguirán destinando inversiones en infraestructuras, digitalización y eficiencia.

Ibáñez ha incidido además en el papel de PortCastelló como puerta de entrada de las materias primas necesarias para la industria cerámica y ha defendido que el puerto debe reforzar también su papel como vía de salida del producto terminado.

En este sentido, ha señalado que PortCastelló está trabajando para ofrecer eficiencia logística e intermodal y facilitar al tejido productivo infraestructuras y precios competitivos.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha resumido la relación entre ambas partes con una frase: "No entiendo la provincia de Castellón sin la cerámica, pero tampoco entiendo la cerámica sin el puerto de Castellón".