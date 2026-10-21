El PSPV-PSOE registra su candidatura al Congreso para las elecciones del 29N

El PSPV-PSOE ha registrado su candidatura al Congreso de los Diputados por Castellón para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La lista, encabezada por María Jiménez, apuesta por la renovación y cuenta con el respaldo unánime del Comité Provincial del partido. La candidata ha defendido la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez y ha situado la vivienda, los salarios y las pensiones entre las principales prioridades de la próxima legislatura.

Durante la presentación, celebrada a las puertas de la Ciutat de la Justícia de Castelló y acompañada por el secretario general provincial, Samuel Falomir, Jiménez ha reivindicado medidas para mejorar el poder adquisitivo de las familias, ampliar los derechos laborales, reducir la jornada de trabajo y reforzar los servicios públicos. Asimismo, ha criticado las políticas del PP y Vox en la Comunitat Valenciana y ha cuestionado su gestión en materias como la igualdad, la protección de las víctimas de violencia machista y la defensa del territorio.

La candidatura al Congreso está formada por Maria Jiménez, como cabeza de lista, seguida de Sergio Bou, Silvia Gómez, Manel Agea y Sara Navarro. Ana María Huget, Marc Albella y Èlia García figuran como suplentes. De cara a la cita electoral, Jiménez ha llamado a la participación y ha defendido la continuidad de las políticas sociales, las becas educativas y la protección del sistema público de bienestar.