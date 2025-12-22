El PSPV-PSOE denuncia la supresión de plazas de cirugía en el Hospital Provincial de Castellón

El PSPV-PSOE de Castellón ha denunciado la supresión de tres plazas de personal cirujano en el Hospital Provincial, una decisión que atribuye a la dirección política del centro, dependiente de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, ambas gobernadas por el Partido Popular. Según los socialistas, a este recorte se suma la eliminación de una plaza de integrador social y otras amortizaciones de puestos asistenciales.

El portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Rafa Simó, ha afirmado que esta medida “va en contra de la lógica”, al considerar que “lo que hace falta es crear nuevas plazas sin suprimir las de otros profesionales”. Simó ha señalado que reforzar determinadas áreas “a costa de quitar cirujanos y otros perfiles asistenciales” puede provocar que el hospital funcione “con una plantilla insuficiente, con un impacto directo en la población”.

El diputado ha indicado que la eliminación de estas plazas ha generado el rechazo de los sindicatos y que, según ha asegurado, se ha impulsado sin informes jurídicos claros. En este sentido, ha advertido de que “un hospital de referencia en oncología y oftalmología no puede quedarse sin el músculo humano que necesita”, y ha alertado de que esta situación podría traducirse en un aumento de las listas de espera y un deterioro progresivo de la atención sanitaria.

Desde el PSPV-PSOE también relacionan esta decisión con el incremento de derivaciones a la sanidad privada. Simó ha señalado que, a su juicio, esta política “contribuye a debilitar el sistema público”.

Por último, los socialistas han exigido a la Conselleria de Sanidad que dote al Hospital Provincial de Castellón de la plantilla necesaria y han reclamado a la Diputación que defienda el papel del centro. “Hace falta un incremento real de la plantilla y la contratación de profesionales de cirugía para que el hospital no pierda relevancia en la provincia”, ha concluido Simó.