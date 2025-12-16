Castellón implantará oasis climáticos en 18 colegios con una inversión de 1,8 millones de euros

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido este martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una reunión con directores y representantes de las AMPAs para presentar el proyecto de implantación de oasis climáticos en los colegios de la ciudad.

En la reunión han participado también la directora de la Oficina de Planificación y Proyección Económica, Carmen Vilanova; la delegada de SEO BirdLife en la Comunitat Valenciana, Anna Valentín; y otros técnicos municipales.

Carrasco ha recordado que “esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros —1.814.887 euros— y está enmarcada dentro del programa ‘Castellón Naturaleza en Red’, para el que el Ayuntamiento ha obtenido 3,5 millones de euros de financiación de la Unión Europea”.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

18 colegios seleccionados

Los 18 centros educativos en los que se implantarán los oasis climáticos son: CEE Castell Vell; CEIP Castàlia; CEIP San Agustín; CEIP Tombatossals; CEIP Isabel Ferrer; CEIP Enriqueta Agut; CEIP Bernat Artola; CEIP Blasco Ibáñez; CEIP Isidoro Andrés; CEIP Estepar; CEIP Mestre Antonio Armelles; CEIP Juan G. Ripollés; CEIP Mestre Carlos Selma; CEIP Manel García Grau; CEIP Gaetá Huguet; CEIP La Marina; CEIP El Pinar y CEIP l’Illa.

La alcaldesa ha señalado que “esperamos poder ampliar esta iniciativa al resto de colegios de nuestra ciudad, en cuanto sea posible”.

Patios que “respiran”

Carrasco ha destacado que “con este proyecto de oasis climáticos lo que hacemos es cuidar a los más pequeños y pequeñas”, transformando los colegios en espacios más naturales, biodiversos, habitables y saludables.

El proyecto incluirá cubiertas y pérgolas vegetales, huertos escolares y jardines mediterráneos y polinizadores, con el objetivo de mejorar el aislamiento térmico y generar más zonas de sombra. Se trata, en palabras de la alcaldesa, de “patios que respiran, con más conexión con la naturaleza y mejorando también la biodiversidad de los barrios”.

La alcaldesa ha subrayado además que Castellón es líder en la captación de fondos europeos, unos recursos que permiten avanzar en una ciudad más verde, sostenible, paseable y accesible, dentro de la llamada “Tercera Transformación de Castellón”.

Proceso participativo

El proyecto ha sido calificado por Carrasco como “ilusionante y con una apuesta muy importante por el proceso participativo”, basado en la comunicación y la sensibilización ambiental, y siguiendo el modelo de otros proyectos como el Mercado Central o el Censal Parc.

Ha insistido en que el diseño de las actuaciones se hará de la mano de los propios colegios y de la comunidad educativa.

Criterios técnicos y calendario

Por su parte, Carmen Vilanova ha explicado que la selección de los centros se ha basado en criterios de vulnerabilidad del alumnado, la ubicación en zonas con mayor población vulnerable y la necesidad de zonas de sombra, teniendo en cuenta el bajo porcentaje de áreas verdes en un radio de 300 metros.

En cuanto al calendario, la alcaldesa ha anunciado que el proceso participativo arrancará a principios de 2026 y que las actuaciones se desarrollarán de forma gradual durante 2026, 2027 y 2028, con finalización prevista en septiembre de 2028.

Antes de concluir, Carrasco ha destacado la colaboración de SEO BirdLife y ha afirmado que “juntos haremos de Castellón una ciudad más verde, más bonita y más sostenible”.