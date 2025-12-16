La Plataforma No a la MAT advierte los permisos para ejecutar el Cluster energético del Maestrazgo los concedió el MITECO de forma fraudulenta

La Plataforma No a la Mat de Morella alerta de que las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a una presunta trama de corrupción vinculada a las empresas Forestalia y Sumelzo SA y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tienen un impacto directo en la comarca de los Puertos.

Según denuncian desde hace más de cuatro años la Plataforma No a la MAT Els Ports y diversas entidades de defensa del territorio de Aragón, los permisos que permitieron obtener en 2022 una Declaración de Impacto Ambiental favorable para el macropolígono eólico Clúster del Maestrazgo, asociado a una línea de Muy Alta Tensión (MAT), habrían sido concedidos de forma fraudulenta e irregular, presuntamente mediante intercambios económicos a cambio de favores en los procesos de tramitación.

De acuerdo con la investigación, que continúa bajo secreto de sumario aunque en los últimos días han trascendido algunas informaciones, el MITECO habría desempeñado un papel clave para que Forestalia pudiera cerrar operaciones de miles de millones de euros durante los años de la pandemia mediante la venta de paquetes eólicos y fotovoltaicos. Estas operaciones fueron posibles gracias a la concesión de permisos medioambientales y licencias por parte del ministerio, dirigido entre 2018 y 2024 por Teresa Ribera. Uno de los focos de la presunta trama se situaría en la Dirección General de Política Energética y Minas, señalada como el epicentro de un entramado societario que vincularía a cargos políticos con empresas del sector de las energías renovables a través de la constructora Sumelzo SA.

Entre las Declaraciones de Impacto Ambiental favorables se encontraría la del Clúster Maestrazgo y la línea MAT que atraviesa los términos de Portell y Cinctorres hasta la subestación de Fraiximeno, en Morella, con afecciones al patrimonio, el paisaje, el modelo de vida y la salud de los vecinos, según las plataformas. Por este motivo, la Plataforma No a la MAT reclama al Gobierno central la paralización cautelar inmediata del proyecto hasta que se aclaren las circunstancias de su tramitación, y anuncia que, además del recurso contencioso-administrativo ya en curso, estudia sumarse a una denuncia penal impulsada por la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel para depurar posibles responsabilidades.