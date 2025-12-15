La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy a Salomé Pradas y a un colaborador de Mazón en la Generalitat

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 fallecidos en la provincia de Valencia,interroga este lunes a la entonces consellera de Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, imputada en la causa judicial abierta en Catarroja, y a Cayetano García Ramírez, quien ejercía como secretario autonómico de Presidencia durante el mandato de Carlos Mazón. La comparecencia de Pradas se acordó tras la entrevista que concedió al programa Salvados, después de que inicialmente se optara por aplazarla debido a su condición de investigada.

En dicha entrevista, Pradas reconoció errores en la gestión de la emergencia, como no insistir en que Mazón acudiera al Cecopi y no esperarle para enviar el mensaje de alerta Es-Alert. Días más tarde, entregó a la jueza los mensajes intercambiados con el expresident y con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, que reflejan que desde primera hora del día ya se trasladaba la gravedad de la situación, con rescates en marcha y preocupación por zonas como la Ribera Alta, el Barranco del Poyo y el río Magro, mientras Mazón mantenía su agenda al margen de la emergencia.

La investigación también pone el foco en las decisiones sobre un posible confinamiento de la población y en el retraso del envío de las alertas. Según las declaraciones judiciales, Cuenca derivó a Pradas a Cayetano García para resolver las dudas jurídicas sobre esta medida, siendo este último el alto cargo con el que más habló la exconsellera durante la tarde de la riada. Ambos comparecen ahora ante la comisión parlamentaria en un contexto marcado por el avance de la causa judicial y la difusión de nuevas pruebas sobre la gestión de la catástrofe.