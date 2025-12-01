Interinos de la consellería de Educación se movilizan por impagos de nómina con deudas de hasta 8.000 euros

Cerca de 600 docentes interinos de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial de toda la Comunitat Valenciana continúan sin cobrar la nómina desde el inicio de curso, una situación que afecta especialmente a profesionales de la provincia de Castellón. Algunos acumulan ya más de 8.000 euros pendientes, lo que está generando graves problemas económicos y emocionales. Los afectados explican que la situación les está pasando factura psicológica, especialmente para quienes han tenido que desplazarse desde otras provincias y asumir gastos de alquiler o transporte. El colectivo ha comenzado a organizarse para movilizar movilizaciones y exigir una solución inmediata.

Los sindicatos educativos, entre ellos CSIF, han anunciado que elevarán un escrito al Síndic de Greuges y han distribuido un formulario para que el profesorado pueda presentar reclamaciones formales. También solicitan una reunión urgente con la Dirección General de Personal Docente y la activación de un mecanismo extraordinario que permita abonar las nóminas sin más demoras. Mañana, 2 de diciembre, hay convocada una concentración de protesta en Castellón, que se sumará a la huelga general del próximo 11 de diciembre para reclamar más inversión y estabilidad en la educación pública.

Según una encuesta lanzada por STEPV el pasado 28 de noviembre, la mayoría de los docentes afectados dependen de la Dirección Territorial de Castellón, que concentra el 52,3% de los casos recogidos. De las 300 respuestas recibidas, se detectan múltiples situaciones: profesorado que solo ha cobrado atrasos, quienes no han recibido la nómina desde septiembre o quienes no han cobrado absolutamente nada. STEPV considera “inaceptable” que todavía haya trabajadores sin ningún ingreso desde el inicio de curso y reprocha a la Conselleria de Educación la falta de claridad ante un problema que, aseguran, vuelve a repetirse por segundo año consecutivo.