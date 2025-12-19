Carrasco anuncia la ampliación del Chencho y la recuperación de los Campos Federativos para el deporte base de Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha anunciado la ampliación de las instalaciones deportivas del Chencho y la recuperación de los Campos Federativos para el deporte base de la ciudad, tras adelantar la firma de un convenio de uso compartido con la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana por un periodo de 50 años.

El acuerdo permitirá la construcción de nuevos campos de fútbol y un nuevo pabellón deportivo en el complejo del Chencho, una actuación que, según ha señalado la primera edila, da cumplimiento a un compromiso electoral del actual equipo de gobierno municipal.

Carrasco ha destacado que “2026 va a ser el año del deporte en Castellón”, subrayando el papel del deporte como “una herramienta transformadora de la sociedad”, ligada a la salud, los valores, la cultura del esfuerzo, el turismo y la dinamización económica. “El deporte mueve a Castellón y pone a Castellón en el mapa”, ha afirmado.

Durante su intervención, la alcaldesa ha realizado balance de la gestión municipal en el último año y ha avanzado que el próximo ejercicio contará con un presupuesto récord superior a los 253 millones de euros, con un marcado carácter inversor.

Entre las principales cifras, Carrasco ha resaltado los 187 millones de euros del nuevo contrato de transporte urbano, los 26 millones destinados a la recogida de residuos y limpieza viaria, así como los 11,6 millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea. Estas ayudas permitirán impulsar distintos proyectos estratégicos para la ciudad, como la reforma del Mercado Central o el desarrollo del nuevo Censal Parc.