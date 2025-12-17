Pérez Llorca pide a Sánchez ayudas directas para el sector cerámico ante el aumento de los costes energéticos

El president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “medidas urgentes y eficaces” para apoyar al sector cerámico de la provincia de Castellón, duramente afectado por el encarecimiento del gas y por la normativa europea sobre emisiones de CO₂.

Tras la reunión mantenida en la Moncloa, Pérez Llorca ha subrayado que el sector azulejero arrastra desde hace años un problema estructural agravado por la guerra de Ucrania. “La subida del precio del gas ha hecho que los fabricantes tengan que hacer frente a unos costes que hacen casi inviable la producción de azulejo”, ha afirmado.

Como ejemplo del impacto económico, el president ha detallado que “en 2019 el coste de producción del metro cuadrado rondaba los 0,85 euros, mientras que en 2022 ya se situaba en torno a 1,90 euros”. A este incremento, ha añadido, “se suma el pago por los derechos de emisión de CO₂, que supone una carga añadida para las empresas”.

Pérez Llorca ha trasladado al jefe del Ejecutivo el “malestar” existente en el sector por la diferencia de trato respecto a otros países europeos. “La industria cerámica italiana ha contado con ayudas a fondo perdido que rondaban los 700 millones de euros, mientras que en España la única propuesta que se ha puesto sobre la mesa ha sido un crédito”, ha señalado. En este sentido, ha pedido al Gobierno que “reconsidere esa decisión y se siente con el sector para buscar soluciones reales”.

Asimismo, ha instado a Sánchez a seguir el ejemplo de Italia en el ámbito europeo. “El Gobierno italiano se ha reunido con la Unión Europea para buscar medidas que compensen el aumento de los derechos de emisión, y le he pedido al presidente que España haga lo mismo”, ha explicado. Según ha advertido, “esta situación está poniendo en peligro a la industria cerámica, especialmente frente a competidores como la India, a los que no se les exigen los mismos requisitos”.

Durante el encuentro, Pérez Llorca y Sánchez también abordaron la situación de otros sectores clave de la provincia de Castellón como la agricultura y la pesca.