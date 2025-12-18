La patronal cerámica prevé cerrar 2025 con estabilidad en las ventas y pide revisar los costes por CO2

La industria cerámica española prevé cerrar 2025 con un balance estable, apoyado en el crecimiento del mercado nacional y en la contención de la exportación, según ha señalado este jueves la patronal del sector en una comparecencia para analizar la evolución del ejercicio y los principales retos regulatorios y energéticos.

El presidente de La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Ismael García Pérez, ha explicado que las exportaciones podrían cerrar el año con un avance en torno al 1 %, mientras que el mercado doméstico registraría un comportamiento más favorable. “En el mercado nacional consideramos que vamos a subir las ventas entre un 4 y un 5 %, lo que nos llevaría aproximadamente a un año estable”, ha indicado.

García ha matizado que se trata de estimaciones aún provisionales, ya que el ejercicio no está cerrado y los datos oficiales de aduanas se conocen con retraso. “Manejamos los datos de aduana, que tardan dos o tres meses en llegar, pero nos vamos con la sensación de que va a ser un año digno”, ha afirmado.

Durante la comparecencia, la patronal ha valorado positivamente la petición realizada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, al Gobierno central para que atienda las demandas del sector. “Todo lo que sea dar valor a la cerámica y permitir que traslademos nuestras inquietudes a los mandatarios nos parece correcto”, ha señalado García, quien ha subrayado la necesidad de que el sector no afronte en solitario los cambios normativos europeos.

Perjuicio de 150 millones de euros por el impacto de derechos de emisión de C02

Uno de los principales motivos de preocupación expuestos ha sido el impacto del sistema europeo de comercio de derechos de emisión de CO2. Según García, la reducción de las asignaciones gratuitas prevista para el primer trimestre podría suponer “un perjuicio cercano a los 150 millones de euros al año” para la industria. “Es muy difícil de soportar y, para todo esto, lógicamente, queremos ayuda”, ha añadido.

En la misma línea, representantes técnicos de ASCER han advertido de que el sector no dispone actualmente de alternativas tecnológicas viables para una descarbonización adicional. “No tenemos capacidad de mejorar nuestras emisiones más allá de reducir la capacidad productiva, y eso supone menos puestos de trabajo”, han señalado, por lo que han reclamado revisar los plazos y “poner en pausa” el sistema para buscar una transición “lógica y sostenible”.

La patronal también ha mostrado su preocupación por los cambios en la regulación de la cogeneración, una tecnología que consideran clave para la eficiencia energética del sector. “No entendemos que se penalice una energía que se genera y se aprovecha y que además ayuda a un sistema eléctrico muy saturado”, han indicado.

Petición de reunión con el Gobierno de España

En el ámbito institucional, los representantes empresariales han explicado que mantienen contactos con organizaciones empresariales españolas y europeas, así como con administraciones autonómicas, y que ya han trasladado sus demandas en Bruselas. No obstante, han reconocido que todavía no se ha producido una reunión con el Gobierno central. “Somos unas 75.000 familias que vivimos de esto y creemos que debería apelar a la sensibilidad de cualquier gobierno”, ha afirmado García.

Respecto a las perspectivas para 2026, desde ASCER han señalado que dependerán en gran medida de cómo se resuelvan los costes energéticos y regulatorios. “Sin comercio, todo lo demás no tiene sentido, y estos sobrecostes nos dejan en peor posición que competidores de países que no tienen las mismas obligaciones”, han advertido.

Sobre el mercado estadounidense, afectado desde agosto por un arancel del 15 %, el presidente la patronal ha indicado que las exportaciones han resistido en el primer semestre, aunque reconocen una cierta ralentización tras el verano. “No tenemos ahora la inquietud de qué va a pasar; el arancel afecta también a otros países competidores y seguimos trabajando con normalidad”, ha concluido García, destacando la próxima participación del sector en la feria Coverings.