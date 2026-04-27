El PSPV denuncia retrasos en los nuevos conservatorios de Castelló y habla de “legislatura perdida”

El PSPV-PSOE de Castelló ha denunciado este lunes que la construcción de los nuevos conservatorios de música y danza de la ciudad no se iniciará durante la actual legislatura, tras conocer una respuesta oficial de la Conselleria de Educación que sitúa la licitación de las obras entre finales de 2027 y principios de 2028.

El secretario general del PSPV-PSOE en Castelló, Rafa Simó, ha asegurado que esta previsión supone “una legislatura perdida” para el proyecto. “Tenemos una respuesta oficial de la Conselleria en la que se indica que la licitación no se hará hasta finales de 2027 o principios de 2028”, ha explicado. Según Simó, el proyecto “ya estaba preparado para poder licitarse” al inicio del actual mandato y ahora se encuentra “totalmente enrocado”.

El dirigente socialista ha señalado además que la situación está generando malestar entre la ciudadanía. “Cuando se muestra esta respuesta oficial, la sorpresa y la indignación son evidentes”, ha afirmado, al tiempo que ha avanzado que su formación impulsará “reivindicaciones públicas, mediáticas e institucionales” para exigir aclaraciones.

En la misma línea, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, José Luis López, ha indicado que la situación afecta no solo a los conservatorios de música, sino también al de danza y a la Escuela de Arte y Superior de Diseño. “Los presupuestos eran prácticamente maquillaje y no existía un compromiso real para ejecutar ni la licitación ni las obras”, ha señalado.

López ha añadido que su grupo presentará una declaración institucional en el próximo pleno municipal para instar a la Generalitat a retomar el proyecto. “Esperamos que haya un compromiso real del equipo de gobierno para reclamar que se solucione un problema que afecta a alumnos y comunidad educativa”, ha indicado.

Por su parte, el portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts, José Luis Lorenz, ha criticado la falta de ejecución presupuestaria en materia de infraestructuras educativas. “Se consignan partidas, pero no se construyen los centros”, ha afirmado, y ha calificado de “falta de respeto” el retraso en un proyecto que, según ha recordado, estaba previsto iniciar en 2023.

Desde el PSPV sostienen que las respuestas parlamentarias de la Conselleria confirman que no habrá avances significativos en esta legislatura. Según Simó, “ya no es solo que no haya obras, es que ni siquiera se prevé licitar en este periodo”.

Los socialistas también han cuestionado el papel del gobierno municipal. López ha criticado el “silencio” del gobierno ante esta situación y ha reclamado mayor implicación para exigir a la Generalitat el desarrollo de las infraestructuras previstas.