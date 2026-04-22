El PSPV denuncia que las VPP de dos habitaciones en Castelló alcancen los 200.000 euros y cuestiona su carácter asequible

El PSPV-PSOE ha criticado este miércoles en Castelló la política de vivienda del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana, al considerar que no favorece el acceso a una vivienda asequible, durante una comparecencia ante dos parcelas municipales en la zona sensal.

Críticas a la gestión del suelo público

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha denunciado la permuta de dos solares municipales que, según ha dicho, estaban destinados inicialmente a vivienda de alquiler asequible. Ha señalado que estas parcelas suman unos 5.000 metros cuadrados y ha acusado al consistorio de renunciar a ese modelo.

Puerta ha afirmado que la operación supondrá la pérdida de 5,2 millones de euros de fondos europeos y ha sostenido que el resultado será la construcción de 21 viviendas de protección pública, algunas de tamaño reducido. También ha criticado la tramitación de una licencia “exprés” para modificar el proyecto e incluir, entre otros elementos, una piscina.

La dirigente socialista ha defendido que el suelo público debe priorizar el alquiler asequible y ha considerado que las decisiones del equipo de gobierno no responden a las necesidades de jóvenes y familias con dificultades de acceso a la vivienda.

El acceso a la vivienda, principal problema

El secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, ha centrado su intervención en el problema del acceso a la vivienda y ha cuestionado la accesibilidad económica del modelo actual de vivienda protegida.

Simó ha planteado si las familias pueden asumir el pago de importantes cantidades de ahorro inicial para acceder a estas viviendas y ha asegurado que los precios no son asequibles para jóvenes ni para rentas medias y bajas. También ha defendido que la vivienda protegida debe orientarse a quienes no pueden acceder al mercado libre.

Críticas al modelo autonómico

Por su parte, el portavoz de Vivienda del PSPV en Les Corts, Benjamín Mompó, ha defendido que el anterior gobierno autonómico impulsó medidas para ampliar el parque público de vivienda, como el decreto de tanteo y retracto.

Mompó ha criticado la eliminación de mecanismos de control en la adjudicación de vivienda protegida y el sistema de permutas, al que ha atribuido la gestión de los solares de Castelló. También ha señalado que la Generalitat no se ha adherido al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, lo que, según ha dicho, podría reducir recursos para políticas de vivienda.

El diputado socialista ha concluido que el actual modelo “no soluciona el problema de acceso a la vivienda” y ha defendido reforzar la intervención pública para garantizar precios más asequibles.