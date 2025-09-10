El PSOE desaloja al PP de la alcaldía de Zucaina con una moción de censura

El PSOE ha asumido este martes la alcaldía de Zucaina (Castellón) tras aprobarse una moción de censura que ha cambiado el gobierno municipal, en el que hasta ahora la vara de mando la tenía Ana Julián Benages, del Partido Popular.

En las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP obtuvo cuatro concejales y el PSOE solo uno. Sin embargo, la dimisión de dos concejalas del PP, Noemí Flor y Elena Asunción, modificó la composición del pleno gracias al sistema de listas abiertas utilizado en sus comicios.

A diferencia de las listas cerradas, el sistema de listas abiertas permite que los votantes elijan directamente a los candidatos, lo que puede alterar la distribución final de escaños y facilitar la entrada de concejales independientes o vinculados a otros grupos, como ha sucedido en este caso con los tres concejales independientes próximos al PSOE.

Así, los tres concejales independientes vinculados al PSOE de este pequeño municipio de 174 habitantes presentaron una moción de censura, que han aprobado este martes al sumar mayoría absoluta con el PSOE -tres ediles frente a dos del PP-, y han permitido que vuelva a la alcaldía el socialista José María Ibáñez, quien ya fue alcalde de Zucaina entre 2007 y 2019.

En su discurso de investidura, Ibáñez ha destacado su compromiso por “escuchar y dar respuesta a los problemas de todos los vecinos”, y ha señalado como prioridades impulsar el turismo y proteger el patrimonio cultural y natural del municipio.