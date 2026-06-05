Prisión para tres personas detenidas con 120 paquetes de hachís en la AP-7 de Benicarló

La Guardia Civil de Benicarló ha detenido a dos hombres, de 43 y 25 años, y a una mujer de 48 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras localizar un importante cargamento de hachís oculto en un vehículo estacionado en un área de descanso de la AP-7. La actuación se enmarca dentro de los dispositivos de prevención de la delincuencia que el instituto armado desarrolla de forma periódica en las áreas de servicio de esta autopista.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 1 de junio, cuando los agentes detectaron un turismo aparcado en una zona no habilitada para el estacionamiento. El comportamiento nervioso de sus ocupantes levantó las sospechas de los guardias civiles, que procedieron a identificar a las tres personas y a inspeccionar el vehículo. Durante el registro localizaron 120 paquetes de resina de cannabis (hachís) ocultos en el interior del coche.

Como resultado de la intervención, los agentes detuvieron a los tres ocupantes del vehículo e intervinieron la droga, cuatro teléfonos móviles de alta gama, 105 euros en efectivo fraccionados en diferentes billetes y el propio turismo utilizado para el transporte de la sustancia. Tras ser puestos a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Vinaròs.