Prisión provisional para el hombre que mató a su expareja y a su hija en Xilxes

El hombre detenido como presunto autor del asesinato de su excompañera sentimental, María José, de 48 años, y de su hija menor en Xilxes (Castellón) ha ingresado este viernes en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según ha decretado la titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real.

El detenido se acogió a su derecho a no declarar durante la comparecencia judicial y está investigado, inicialmente, por dos delitos de homicidio/asesinato y un delito de quebrantamiento de condena, en una causa que se mantiene bajo secreto de sumario.

El detenido contaba con antecedentes por violencia de género: en febrero de 2025 fue condenado en un juicio rápido por conformidad de las partes por delitos de coacciones y maltrato de obra en el ámbito de violencia de género. Las penas incluyeron 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a tenencia y porte de armas y 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, además de una indemnización de 200 euros. Estas medidas estaban vigentes hasta octubre de 2027.

Era una persona “agresiva”

A las puertas del juzgado se han concentrado miembros de la asociación de personas sordas de Castellón (Apesocas) para mostrar su apoyo a las víctimas, que padecían esa discapacidad, al igual que el detenido.

El vocal de la asociación, David Moreno, ha explicado ante los medios que han acudido a los juzgados “para homenajear y apoyar a María José y a su hija, y también por la impotencia y la rabia” que les genera este doble crimen.

Moreno ha señalado que conocían tanto a la víctima como al detenido por su vinculación con la asociación. “Nos conocemos por la asociación y también por parte de su exmujer”, ha indicado.

El representante de Apesocas ha afirmado que desde la entidad se sienten “tristes” y que, aunque consideraban al detenido una persona “agresiva” y “con un carácter que se le cruzaban los cables fácilmente”, no esperaban que pudiera llegar “a ese extremo”.

Sobre las víctimas, ha destacado que María José era “una persona muy buena, cariñosa y tranquila”.

Preguntado por la posibilidad de que la asociación se persone en la causa, Moreno ha señalado que todavía no lo han decidido y que deberán abordarlo con la junta directiva, aunque ha manifestado que la intención es “querer estar ahí”.

En relación con las medidas de protección para víctimas de violencia de género con discapacidad, ha indicado que, en su opinión, quienes sufran malos tratos deben denunciarlos y solicitar las medidas oportunas, si bien ha reconocido no conocer en detalle el procedimiento.

La víctima estaba incluida en el sistema VioGén

Los cuerpos de la mujer y de la menor fueron hallados el pasado martes en la vivienda familiar, en Xilxes, con signos de violencia. Cabe destacar que la víctima estaba incluida en el sistema VioGén y su situación había sido revisada recientemente, con una valoración de “riesgo medio”.