Castellón guarda un minuto de silencio por los asesinatos machistas

El Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial y la Subdelegación del Gobierno han convocado minutos de silencio para condenar los recientes asesinatos machistas, en señal de duelo y solidaridad con las familias de las víctimas.

En Xilxes, una mujer de 48 años y su hija menor fueron presuntamente asesinadas por la expareja de la mujer. Este hecho se suma al asesinato de Ana María en Benicàssim y al de Petronila en Madrid, en lo que las autoridades califican como una “semana trágica” por violencia de género. Con estos casos, el número de mujeres asesinadas en España por violencia de género asciende a 9 en 2026 y a 1.352 desde 2003, mientras que las menores de edad asesinadas suman 1 en 2026 y 66 desde 2013.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, destacó la importancia de unir esfuerzos contra la violencia machista: “Estamos teniendo el mes más trágico que recordamos… tenemos que luchar todos juntos para combatir esta lacra”. Carrasco insistió en la necesidad de revisar el Pacto de Estado y extender el “Protocolo Cero”, que permite protección policial a las mujeres sin denuncia previa. Asimismo, subrayó el papel de la educación en valores e igualdad desde edades tempranas para prevenir la violencia futura.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, condenó enérgicamente los asesinatos y pidió actuar frente a los “terroristas machistas y los negacionistas de la violencia de género”. Por su parte, la Diputación Provincial guardó un minuto de silencio en su sede y en los distintos centros de trabajo como muestra de rechazo y apoyo a las familias de las víctimas.

Los actos contaron con la presencia de numerosos representantes institucionales y ciudadanos, entre ellos el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, y el presidente de Ascer, Ismael García Peris, quienes se sumaron de manera espontánea para mostrar su rechazo a la violencia machista.

Las autoridades recuerdan que existen múltiples recursos para víctimas de violencia de género, disponibles las 24 horas:

Teléfonos de ayuda: 016 (información y asesoramiento), 112 (emergencias), 024 (atención psicológica) y 900 580 888 (Centros 24h GVA).

Medios digitales: 016-online@igualdad.gob.es

WhatsApp 600 000 016, chat online en violenciagenero.igualdad.gob.es

Aplicación de alerta: ALERTCOPS, para enviar señal de auxilio con geolocalización a la policía.

Se recuerda que toda persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género tiene el deber de actuar y ofrecer ayuda.