Prisión provisional para el hombre detenido por matar a su expareja en Benicàssim

Este miércoles, la Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a su expareja sentimental el lunes en el centro de salud de Benicàssim (Castellón). El acusado queda investigado por un delito de asesinato, han confirmado fuentes judiciales.

El suceso tuvo lugar este lunes en el Centro de Salud de Benicàssim, donde la víctima trabajaba como enfermera. Según ha detallado la Guardia Civil, un hombre de aproximadamente 70 años atacó con un arma blanca a su expareja, de 64 años, causándole varias puñaladas graves mientras se encontraba en su puesto de trabajo. La víctima fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada en estado crítico al Hospital General Universitario de Castellón, donde falleció a consecuencia de las heridas sufridas.