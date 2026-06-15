A prisión dos jóvenes detenidos por nueve robos violentos a mujeres mayores en Castellón

Dos varones de 19 y 20 años han ingresado en prisión tras ser detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de nueve robos con violencia cometidos en Castellón durante los meses de abril y mayo, todos ellos dirigidos contra mujeres de avanzada edad.

Los detenidos seleccionaban a sus víctimas por su especial vulnerabilidad y actuaban arrancando collares de oro mediante el método del “tirón”, lo que provocaba la caída al suelo de las afectadas y graves lesiones. En algunos casos, las víctimas sufrieron fracturas de costillas, clavícula, muñeca u hombro.

Según la investigación policial, los autores utilizaban un patinete eléctrico para huir rápidamente tras cometer los robos. Además, se ha constatado que contaban con apoyo de otras personas para la venta de las joyas sustraídas.

La Policía Nacional inició la investigación tras detectar varios casos con un mismo patrón. Tras numerosas pesquisas, los agentes lograron identificar y detener a los presuntos responsables, así como recuperar gran parte de las joyas robadas, que ya han sido devueltas a sus propietarias.

Los detenidos, que contaban con antecedentes policiales, han sido puestos a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.