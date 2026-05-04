Primavera y asma: especialistas de Vithas piden extremar precauciones

Con motivo del Día Mundial del Asma, especialistas de los hospitales Vithas en la Comunitat Valenciana han hecho un llamamiento a mantener un control continuo de esta patología y a no bajar la guardia, especialmente durante la primavera, una de las épocas más críticas por la alta concentración de alérgenos.

El asma afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y, pese a su impacto en la calidad de vida, continúa siendo una enfermedad infravalorada. Su carácter intermitente provoca que muchos pacientes pasen largos periodos sin síntomas, lo que retrasa el diagnóstico y dificulta su control. Según explica la neumóloga Fernanda León, los síntomas —como tos, sibilancias o dificultad respiratoria— pueden confundirse con otras patologías comunes, especialmente en personas mayores, lo que complica aún más su detección precoz.

Diagnóstico: clave para un tratamiento eficaz

Los especialistas coinciden en que confirmar el diagnóstico requiere pruebas específicas que permitan demostrar la variabilidad del flujo aéreo, como la espirometría o la medición del flujo máximo. A ello se suman otras herramientas como las pruebas de provocación bronquial o el análisis de biomarcadores.

Un diagnóstico precoz resulta fundamental para poder establecer un tratamiento personalizado, adaptado a cada paciente, que combine medicación de control y de alivio rápido, además de la reducción de factores ambientales desencadenantes.

Precauciones en primavera

La llegada de la primavera incrementa el riesgo de crisis asmáticas debido a la exposición al polen. Por ello, los especialistas recomiendan extremar las precauciones: evitar actividades al aire libre en momentos de alta polinización, consultar los niveles de polen, utilizar gafas de sol, mantener las ventanillas del coche cerradas y cambiarse de ropa al regresar del exterior.

Asimismo, insisten en la importancia de no abandonar el tratamiento de base, incluso cuando los síntomas estén controlados, ya que esto reduce significativamente el riesgo de exacerbaciones.

Impacto en la infancia

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la población infantil, llegando a afectar al 10% de los niños.

Esta patología no solo influye en la salud física, sino también en el rendimiento académico y el bienestar emocional, pudiendo provocar absentismo escolar, limitaciones en la actividad física y ansiedad. Para un correcto manejo, los expertos subrayan la necesidad de identificar los desencadenantes, contar con protocolos claros ante una crisis y formar tanto a los menores como a su entorno en el uso adecuado de los inhaladores.