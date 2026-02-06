AUTÓNOMOS

El PP presenta una iniciativa en Castellón para reforzar derechos y facilidades de los autónomos

La propuesta busca reducir impuestos y trámites burocráticos e invita a todos los partidos a apoyar medidas que favorezcan el crecimiento del trabajo por cuenta propia en la provincia

Onda Cero Castellón

Castellón |

El PP presenta una iniciativa en Castellón para reforzar derechos y facilidades de los autónomos
El PP presenta una iniciativa en Castellón para reforzar derechos y facilidades de los autónomos | PPCS

El Partido Popular ha anunciado una iniciativa en la provincia de Castellón dirigida a reforzar los derechos y las facilidades para los más de 43.300 autónomos que desarrollan su actividad en la zona.

El número dos del PPCS, Salvador Aguilella, ha explicado que la propuesta busca “reivindicar el valor de los autónomos y reducir impuestos y trámites burocráticos para favorecer el crecimiento del trabajo por cuenta propia”, subrayando la importancia de estos profesionales para la generación de empleo y riqueza en el territorio.

Aguilella ha señalado que la iniciativa pretende “sumar apoyos e invitar a todos los partidos a dar soluciones a quienes arriesgan su patrimonio para generar empleo y bienestar”, incluyendo medidas relacionadas con coberturas en caso de enfermedad y derechos vinculados a la maternidad y paternidad.

El dirigente del PP ha defendido que la propuesta busca un “consenso amplio” y recoge demandas trasladadas directamente por los autónomos, con el objetivo de mejorar las condiciones de quienes cada día gestionan sus negocios en la provincia de Castellón.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer