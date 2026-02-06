El PP presenta una iniciativa en Castellón para reforzar derechos y facilidades de los autónomos

El Partido Popular ha anunciado una iniciativa en la provincia de Castellón dirigida a reforzar los derechos y las facilidades para los más de 43.300 autónomos que desarrollan su actividad en la zona.

El número dos del PPCS, Salvador Aguilella, ha explicado que la propuesta busca “reivindicar el valor de los autónomos y reducir impuestos y trámites burocráticos para favorecer el crecimiento del trabajo por cuenta propia”, subrayando la importancia de estos profesionales para la generación de empleo y riqueza en el territorio.

Aguilella ha señalado que la iniciativa pretende “sumar apoyos e invitar a todos los partidos a dar soluciones a quienes arriesgan su patrimonio para generar empleo y bienestar”, incluyendo medidas relacionadas con coberturas en caso de enfermedad y derechos vinculados a la maternidad y paternidad.

El dirigente del PP ha defendido que la propuesta busca un “consenso amplio” y recoge demandas trasladadas directamente por los autónomos, con el objetivo de mejorar las condiciones de quienes cada día gestionan sus negocios en la provincia de Castellón.