Castellón avanza con nuevas expropiaciones para culminar la Ronda Oeste

La Junta de Gobierno Local de Castellón ha aprobado este jueves el inicio de nuevas expropiaciones necesarias para culminar la Ronda Oeste, así como la concesión de una beca de especialización en proyectos de renaturalización y biodiversidad urbana y la convocatoria de subvenciones para la gestión ética de colonias felinas.

El portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, ha destacado que se trata de un “paso muy importante para finalizar una infraestructura que llevaba más de 30 años pendiente”, y ha subrayado que el compromiso adquirido con los castellonenses se está cumpliendo.

La expropiación aprobada afecta a la finca 19, con un justiprecio de 145.313 euros, y permitirá ejecutar los 2,35 kilómetros pendientes de la Ronda Oeste, desde la glorieta de acceso a la CV-151 y la Universitat Jaume I hasta la rotonda de conexión con la N-340, la AP-7 y la CV-17. El proyecto se financia con 46,4 millones de euros, de los cuales 9,2 millones aportará el Ayuntamiento y 37,2 millones la Generalitat Valenciana.

En el marco de la apuesta por la sostenibilidad, la Junta ha aprobado la concesión de una beca de especialización profesional en proyectos de renaturalización y biodiversidad urbana, financiada con fondos europeos. La beca, dotada con 21.587 euros y con una duración de 18 meses, permitirá desarrollar iniciativas que integren soluciones basadas en la naturaleza y fomenten la biodiversidad en el entorno urbano.

Por último, se ha aprobado la convocatoria y las bases para la concesión de subvenciones destinadas a la captura, esterilización y retorno (CER) de felinos en colonias autorizadas, dirigidas a asociaciones y ONG especializadas, con un presupuesto máximo de 60.000 euros.