El PP presenta en Castellón una propuesta de apoyo a los más de 43.000 autónomos de la provincia

El Partido Popular de la provincia de Castelló ha presentado este jueves su propuesta de apoyo a los autónomos de la provincia, en un acto que ha contado con la participación del vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, así como de la presidenta provincial del partido, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Castellón y presidenta local del PP, Begoña Carrasco.

Durante la jornada, los dirigentes del PP han destacado el papel de los autónomos como motor económico de Castellón, indicando que representan el 16 % del Producto Interior Bruto provincial, con más de 26.700 hombres y 16.600 mujeres que gestionan sus propios negocios.

La iniciativa presentada, denominada “contrato con los autónomos”, ha incluido medidas como la reducción de impuestos, la simplificación de trámites administrativos, exenciones temporales de cotizaciones en determinados supuestos y un refuerzo de la protección social ante bajas por enfermedad o maternidad y paternidad. También se ha planteado facilitar la compatibilidad entre el trabajo autónomo y el empleo por cuenta ajena, así como ampliar deducciones fiscales por gastos.

En su intervención, la alcaldesa y presidenta del PP en Castellón, Begoña Carrasco, ha señalado que ha hablado “como mujer de autónomo” y ha resaltado la importancia de escuchar sus preocupaciones:

"Hoy hemos trasladado a los autónomos que nos comprometemos a presentarles un contrato que responda a sus necesidades, entendiendo las dificultades de trabajar largas jornadas, asumir impuestos y garantizar su protección social".

La presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, ha afirmado que los autónomos han trabajado más que nunca y han enfrentado mayor burocracia, mientras que el Gobierno central ha incrementado la presión fiscal. Ha subrayado que el contrato con los autónomos ha surgido de la escucha activa y que busca menos impuestos, menos burocracia y mayor protección social.

Por su parte, Juan Bravo, vicesecretario general de Hacienda, ha explicado que se han recorrido distintas provincias para conocer de primera mano las necesidades de los autónomos, y ha destacado que el objetivo ha sido reducir trabas administrativas, facilitar el crecimiento de sus negocios y garantizar seguridad jurídica. Ha añadido que se han identificado medidas concretas para Castellón, como apoyo al relevo generacional en comercios, traspasos y simplificación de pagos de impuestos y cotizaciones.

Respecto a la financiación de la provincia, Bravo ha indicado que el PP ha planteado un sistema multilateral que considere variables como dispersión, envejecimiento y natalidad, junto con un fondo transitorio y coordinación de fondos europeos, separando partidas de pensiones, sanidad, educación y ayudas especiales para garantizar una distribución más equitativa.

Tras la presentación, los dirigentes del PP han reiterado que han diseñado estas propuestas para mejorar la actividad económica y la protección social de los autónomos y que esperan poder ponerlas en marcha en caso de acceder al Gobierno nacional.