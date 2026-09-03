Los Premios Ciutat de Castelló reivindican el talento local en el Teatro Principal

Castellón se prepara para una nueva edición de los Premios Ciutat de Castelló, que se celebrarán el próximo lunes 7 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro Principal. La gala, organizada por la Concejalía de Cultura, servirá para reconocer un año más el talento y la trayectoria de diferentes representantes de la cultura castellonense.

En esta edición, marcada por el 775 aniversario de la fundación de Castellón, los galardones reconocerán al pianista Albert Guinovart, a la artista Miriam Carrasco, al historiador Juan Jarque y al dramaturgo Sergio Serrano.

Guinovart recibirá el Premio a la Excelencia Musical Guitarrista Manuel Babiloni; Carrasco, el Premio de Literatura Infantil Ilustrada Tombatossals; Jarque, el Premio de Humanidades y Ciencias Sociales, y Serrano, el Premio de Teatro.

La gala contará además con la presencia de Yvonne Bacas, fundadora de la Nit de L’Art, que ejercerá como mantenedora y repasará algunos de los principales hitos culturales de las dieciocho ediciones de este festival.

La música también tendrá un papel destacado con la actuación del Cor Jove de la Comunitat Valenciana, dirigido por José Vicente Balaguer y formado por 30 jóvenes vocalistas.

El acto servirá asimismo para presentar las obras ganadoras de la edición de 2025 en las categorías de narrativa, teatro e ilustración infantil.

Desde la Concejalía de Cultura destacan que los Premios Ciutat de Castelló se han convertido en una cita imprescindible del calendario cultural y en un reconocimiento al trabajo de escritores, músicos, artistas y asociaciones culturales de la provincia.